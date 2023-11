Tchad : célébration de la promotion de généraux issus de la communauté MIMI

La communauté MIMI a exprimé sa joie suite à la promotion exceptionnelle au grade de généraux de membres de leur communauté. L'association pour le développement des Mimi a célébré cet événement le vendredi 10 novembre 2023 dans son siège à Ndjari.



La cérémonie a été ouverte par le vice-président de l'Association pour la Solidarité et le Développement des MIMI (ASDM), qui a exprimé la satisfaction de l'association face à la promotion de quatre officiers au grade de général de brigade, conformément au décret N°1908/PT/PMT/MAACVG/2023. Il a souligné l'engagement de l'ASDM envers l'excellence, et a saisi l'occasion pour féliciter les nouveaux officiers généraux, les encourageant à persévérer dans leur dévouement à la nation tchadienne.



Le vice-président a également mentionné que cette décision du chef de l'État témoigne de la reconnaissance des efforts déployés par les forces de défense et de sécurité pour la paix et la sécurité du pays.



Au nom de l'association et de la communauté MIMI, il a adressé des remerciements sincères au Général Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la transition et de la République, chef de l'État, pour avoir honoré la communauté MIMI en élevant quatre de ses membres au rang de général de brigade à titre exceptionnel.