Tchad : cérémonie de passation des charges à la mairie d’Abéché

Une cérémonie de passation de service s'est déroulée à la mairie d'Abéché ce mardi 04 mars 2025, entre l'équipe entrante et l'équipe sortante de la mairie.



La cérémonie, qui s'est tenue dans la cour de la mairie, a été présidée par le préfet du département de Ouara, Achafi Issa Abbo. Le maire sortant, Mahamat Saleh Ahmat Adam, a pris la parole pour faire le bilan de son mandat, mettant en avant les projets achevés et les défis rencontrés.



Il a exprimé sa gratitude envers ses collaborateurs et les citoyens, pour leur soutien tout au long de son mandat. Il a également souhaité plein succès à son successeur. 16 ans, 2 mois et 6 jours, tel est le séjour passé à la tête de la mairie d'Abéché, une centaine des millions laissés à la caisse de la mairie avec zéro arriéré de salaire. Il s’agit là d’un bon décollage pour la nouvelle équipe, a conclu le maire sortant Mahamat Saleh Ahmat Adam.



Le préfet du département de Ouara, dans son discours salué les efforts et les réalisations de l'équipe sortante, tout en exprimant sa confiance envers l'équipe entrante, pour poursuivre et améliorer les projets en cours. Il a souligné l'importance de la collaboration et de la cohésion pour le développement de la commune.



Le nouveau maire, Dr Abdelmahamoud Adam Yaya, lors de son discours d'investiture, a présenté sa vision et ses priorités pour la commune. Il a promis de travailler de manière transparente et inclusive pour le bien-être de tous les habitants. Il a également appelé à la participation active de la communauté dans les initiatives locales.



La cérémonie s'est achevée par une remise des attestations de reconnaissance dédiées par les délégués des arrondissements et les personnels de la mairie, à l'équipe sortante. Et également la signature des procès-verbaux. Cette cérémonie marque une nouvelle étape pour la mairie d'Abéché, avec l'espoir d'un avenir prospère et harmonieux, sous la nouvelle administration.