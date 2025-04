Tchad : cérémonie de remise des attestations et kits en faveur des femmes vulnérables

Dans le cadre de ses activités, la Maison Nationale de la Femme a organisé une cérémonie de clôture de la formation, et de remise des attestations et des kits en faveur des filles et femmes vulnérables. C’était en présence de la ministre de la Femme, Amina Priscille Longo, ce 8 avril 2025.



Dans son discours, Mme la directrice de la Femme, Amira Charfadine, a marqué sa satisfaction au cours de cette cérémonie de clôture de formation et de réinsertion « des sœurs travailleuses de sexes », qui s'est déroulée sur une période d'un mois.



Elle a affirmé que l'autorisation de la femme passe résolument par un métier, et il a été établi que l'investissement dans la formation de la femme est la voie vers l'égalité, l'éradication de la pauvreté et de la prostitution. Elle a indiqué que cette formation fait suite à sa descente d'échanges avec ses sœurs.



Ainsi, le ministère de la Femme et de la Promotion de la Petite enfance, par l'entremise de la Maison de la Femme, a pu former 65 femmes dont 30 femmes en couture professionnelle, et 35 femmes en pâtisserie. Elle souligne que le but recherché par la formation est non seulement de renforcer leurs capacités techniques, mais aussi d'accompagner les femmes avec des kits de formation, de faciliter leur insertion socio-économique et professionnelle.



Ces kits d'accompagnement sont composés d'une machine à coudre, des outils de pâtisserie, des fours traditionnels, et autres outils divers pour la réinsertion. Elle a demandé de faire preuve de détermination et d'assiduité pour arriver au bout de cette formation.



« Je vous félicite et vous encourage à une bonne utilisation de ces kits que vous allez recevoir pour votre réinsertion socio-économique et professionnelle, faites-en donc des bons usages afin de quitter définitivement cette mauvaise pratique qui vous expose et vous empêche d'avoir confiance en vous », dira-t-elle.



La directrice de la femme a profité de l’occasion pour lancer un vibrant appel aux partenaires techniques et financiers, afin de continuer à encourager de telles initiatives pour l'autonomisation des femmes. Enfin, la ministre de la Femme Amina Priscille Longo s’est dit fière pour la résilience et la détermination affichées par ses sœurs.