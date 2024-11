Tchad : changement à la Direction de l'Éducation dans la Nya, un nouvel inspecteur Installé

Le 22 novembre 2024, l'inspecteur départemental de l'éducation nationale et de la promotion civique de la Samafou Gondigue a été officiellement installé dans ses fonctions. La cérémonie, présidée par le délégué de l'éducation nationale de la province du Logone Oriental, s’est déroulée en présence du sous-préfet de Bébédjia, représentant le préfet de la Nya.



L'inspecteur Samafou Gondigue prend ainsi la tête de l'inspection départementale de l'éducation nationale et de la promotion civique de la Nya, suite à sa nomination par le décret 1493 du 14 novembre 2024.



Lors de la cérémonie, l'inspecteur sortant Mbaïtolnan Mbaïguebe, après sept années de service, a dressé un bilan de son mandat. Il a présenté à son successeur un aperçu des défis de l'institution et a appelé ses collaborateurs à continuer de travailler avec le même engagement sous la nouvelle direction. Il a également demandé pardon à ceux qu’il aurait pu frustrer ou indisposer durant son mandat, tout en pointant du doigt certaines difficultés pédagogiques et matérielles rencontrées.



Luiguidam Djoigue Robert, délégué de l'éducation nationale de la province du Logone Oriental, a salué les efforts de l'inspecteur sortant avant d’encourager l’inspecteur entrant à être proactif sur le terrain et à relever les défis du système éducatif dans la Nya. Il a aussi exhorté les collaborateurs à soutenir le nouvel inspecteur dans l'accomplissement de sa mission.



Pour sa part, Samafou Gondigue, l'inspecteur entrant, a exprimé sa gratitude envers les autorités pour la confiance placée en lui. Il a assuré qu'il serait vigilant et actif dans le contrôle et le suivi des activités éducatives, tout en sollicitant le soutien et les conseils de ses supérieurs et des autorités départementales pour mener à bien sa mission.



La cérémonie s’est clôturée sur des mots de remerciement et un engagement renouvelé envers l'éducation dans la région.