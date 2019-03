Tchad : "chaque citoyen doit contribuer à sa manière pour l'émergence"

Le groupe de réflexion sur l'avenir du Tchad (GRACT), a lancé ce samedi 23 mars ses activités. La cérémonie a été placé sous le thème "la promotion de la citoyenneté et de la paix : gage d'émergence réussie".



"C'est fini la conquête du pouvoir par les armes que nous condamnons. Personne n'a pu rester insensible face aux scènes de violences et les saccages qui se sont déroulées sous nos yeux à N'Djamena et dans plusieurs villes du Tchad. Cela visait nos forces de l'ordre, nos commerces, nos institutions publiques comme privées. C'est la raison du choix de notre thème", a déclaré le président du GRACT, Ahmat Haroun Larry.



Il a lancé un appel aux autorités publiques afin de "rétablir l'ordre public, garantir les libertés de tout un chacun et de ramener les débats publics au sein du cadre démocratique."



"Nous appelons également chaque citoyen au sens de responsabilité et à contribuer à sa manière pour la réalisation de nos aspirations pour le Tchad émergent. Il est grand temps que la vie reprenne ses droit dans notre pays, dans la sérénité et le respect d'autrui", a-t-il estimé.



D'après le secrétaire général, Ateib Mahamat Senoussi, le GRACT compte "participer à tous les chantiers de réflexion et de proposition sur les grands enjeux devant mener à la réalisation de cette noble mission."



"Nous aspirons à être un Think-tank solide, une solide force de proposition. Pour cela je peux vous assurer d'une chose, nous sommes un important réseau de compétence au service de notre pays", a-t-il précisé.



Le GRACT se dit ouvert à "tout ceux qui aiment contribuer positivement pour le développement du Tchad". Cette nouvelle organisation de la société civile a pour ambition d'amener les tchadiens à changer le pays par des actions positives et constructives .