Tchad : « chaque ménage devrait avoir un extincteur » (Mahamat Laoual)

Afin d'informer, éduquer et sensibiliser la population tchadienne sur l'importance et l'utilisation des extincteurs en cas d'incendie, l’équipe d'Alwihda Info, est partie à la rencontre de Mahamat Laoual, chef des sapeurs-pompiers de la ville de Ndjamena.



Il a tenu à mettre en évidence l’importance de l’utilisation des extincteurs. Les ménages tchadiens, connaissent-ils l’utilisation d'extincteurs ? La plupart des extincteurs sont visibles dans les bureaux, les stations-services, et les hôpitaux, mais rarement dans les ménages, bien que la plupart des ménages utilisent le gaz butane dans la cuisine, pour la cuisson des aliments. Il y a quatre types d'extincteurs : l'extincteur à poudre polyvalent, l'extincteur à eau, l'extincteur à poudre et l'extincteur à CO2.



Pour ce qui est de leur utilisation, le chef des sapeurs-pompiers de la ville de Ndjamena, Mahamat Laoual, déplore la non utilisation : « C'est grave que les ménages n'aient pas d'extincteurs dans leurs maisons, c'est l'ignorance », souligne-t-il. Normalement, chaque famille qui utilise le gaz butane devrait avoir nécessairement un extincteur accroché à la cuisine, surtout dans les salons en cas de court-circuit d'électricité.



Les extincteurs jouent des rôles différents selon leurs utilisations. L'extincteur à poudre polyvalent éteint tous les feux (station-service, hydrocarbures, feu à bois, et papier), l'extincteur à eau éteint le feu de bois et le feu sur les papiers. Tandis que celui à CO2 éteint le feu des matériels électriques (climatisation, ordinateur). Quant aux extincteurs à poudre, leur usage est déconseillé sur les matériels électriques, car cela rend irrécupérables ces appareils.



Mahamat Laoual conseille, en cas d'incendie dans la cuisine, d'avoir toujours une serviette bien propre à ses côtés, pour des éventualités qui peuvent surgir. Avec la serviette, on peut éteindre rapidement le début d'incendie, que de sortir en courant pour appeler les sapeurs-pompiers. « Nous intervenons bien sûr ; vu les distances, ça prend un peu de temps », indique-t-il.



De plus, le sapeur-pompier souligne que si la population et les ménages ont des extincteurs dans leurs maisons, cela pourrait contribuer à aider grandement les pompiers dans leur travail. Pour chaque personne ou famille qui utilise le gaz butane, il est nécessaire de disposer d'au moins un extincteur à ses côtés, afin d'éteindre un éventuel départ de feu.



D'ailleurs, le chef des sapeurs-pompiers déplore le manque de civisme des usagers de la route : « Nous demandons à tous les usagers de la route de nous laisser le passage quand nous partons en intervention, car il y a des gens qui ne cèdent pas le passage bien que la sirène sonne ».