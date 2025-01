Tchad : chronogramme pour l'Assemblée Générale Extraordinaire Élective de la FTFA

Ce vendredi 03 janvier 2025, le secrétaire général par intérim de la Fédération Tchadienne du Football Association (FTFA) et le président de la commission électorale de cette fédération ont organisé une conférence de presse conjointe. Cette rencontre portait sur le calendrier des activités de la commission électorale, et s'est tenue dans les locaux de l'organisation à N'Djamena.





Dans une déclaration, le Président de la Commission Électorale de la Fédération, Besmé Oueina Patrick, indique que lui et son équipe ont œuvré pendant deux semaines pour élaborer le calendrier de la Commission Électorale et du Secrétariat Général par intérim de la Fédération Tchadienne du Football Association.





Voici un résumé des points clés du chronogramme présenté par le secrétaire général par intérim de la FTFA et le président de la commission électorale :



Chronogramme des Activités Électorales

3 janvier 2025 : Publication du chronogramme.

4 janvier 2025 : Appel à candidatures.

5 janvier 2025 : Ouverture des dossiers de candidature.

14 janvier 2025 : Clôture des dépôts des candidatures.

15 janvier 2025 : Transmission des dossiers de candidatures à la commission discipline et éthique.

15 au 19 janvier 2025 : Clôture de l'habilitation et de l'éligibilité des dossiers, avec observation par la commission discipline et éthique.

20 janvier 2025 : Transmission des dossiers à la commission électorale.

20 au 27 janvier 2025 : Contrôle des dossiers par la commission électorale.

28 janvier 2025 : Publication de la liste provisoire des candidatures retenues.

28 au 30 janvier 2025 : Délai de dépôt de recours.

29 janvier 2025 : Transmission des recours éventuels.

29 janvier au 2 février 2025 : Étude des recours par la commission des recours.

3 février 2025 : Publication de la décision de la commission de recours.

5 février 2025 : Publication de la liste définitive officielle des candidatures.

22 février 2025 : Assemblée Générale Extraordinaire Élective du Conseil (FTFA).





Ce processus bien structuré vise à garantir la transparence et l'intégrité des élections au sein de la FTFA. Les étapes clairement définies permettent à toutes les parties prenantes de se préparer adéquatement et de participer activement à cette importante assemblée générale. Si vous souhaitez plus d'informations ou des détails sur un point spécifique, n'hésitez pas à demander !