Tchad : clôture de l'atelier de budgétisation du plan national de sécurité sanitaire

Le secrétaire général du ministère de la Santé publique, Dabsou Guidaoussou, a présidé la clôture de l'atelier. Le plan budgétisé va permettre au ministère de la Santé de faire un plaidoyer auprès des décideurs politiques et des partenaires au développement pour mobiliser les financements nécessaires.



Une approche multisectorielle est nécessaire pour une lutte efficace dans le domaine de la sécurité sanitaire et sauver des vies. Ce plan s'inscrit dans le programme politique du Président de la République qui met l'accent sur la prévention et la réponse aux pandémies.



Le secrétaire général a remercié les principaux partenaires techniques et financiers (OMS, Banque mondiale, Resolve to Save Live) pour leur contribution. Il a exhorté les acteurs de mise en œuvre à commencer rapidement la mise en œuvre des activités du plan.



L'atelier de budgétisation du plan national de sécurité sanitaire au Tchad constitue une avancée significative dans la consolidation des capacités de réponse du pays face aux menaces sanitaires émergentes et réémergentes. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique régionale et internationale visant à renforcer les systèmes de santé et à prévenir les crises sanitaires.