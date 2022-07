TCHAD

Tchad : colère aux Monts de Lam après la création d’un village sur des terres spoliées

9 Juillet 2022

Un collectif d'au moins sept associations du département des Monts de Lam ((APROCULA, LAWMBEW, FODESCA, ALMCD, Monts de Lam Vert, Tapeur NDAL, ACREFESOC, etc) exige l’affectation de toutes autorités administratives et militaires ayant mis plus de trois ans dans le département, le renforcement des forces de l’ordre et de sécurité en nombre et équipements suffisants pour traquer les criminels et bandits de grand chemin, la libération des sites sacrés, la restitution aux agriculteurs des terres illégalement arrachées, ainsi que l'identification et la sanction des chefs militaires et autorités administratives qui entretiennent et encouragent les conflits éleveurs-agriculteurs.