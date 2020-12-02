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TCHAD

مشير تشاد يترأس حفل الذكرى الثلاثين ليوم الحرية والديمقراطية بميدان الأمة


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 2 Décembre 2020




بحضور عدد كبير من أعضاء الحكومة  ورئيس الجمعية الوطنية وسيدة البلاد الأولي هندة ديبي اتنو وكبار رجال قواتنا لمسلحة الوطنية التشادية  والبرلمانيين والمستشارين برئاسة الجمهورية ورؤساء المؤسسات الكبري للجمهورية والسلك الدبلوماسي المعتمد لدي البلاد ورؤساء المنظمات الدولية العاملة في البلاد، ورؤساء الاحزاب السياسية إضافة إلي رجال الدين والشيوخ التقليدين ومناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ وجمع غفير من المواطنين ترأس رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي اتنو الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 حفل العرض العسكري وذلك بمناسبة الذكري الثلاثين لأعياد الحرية والديمقراطية في تشاد الذي يصادف الأول من ديسمبر من كل عام.

بدأ الحفل بعرض المراسيم العسكرية حيث مر القائد العام للقوات المسلحة الوطنية التشادية ليتفقد رجال قواتنا المسلحة بكل فئاتها وذلك تحت أنغام الموسيقى العسكرية في حين وصل رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي اتنو القائد الأعلى للقوات المسلحة الوطنية التشادية  في عربته ويستعرض طابور القوات المسلحة الوطنية التشادية بكل فئاتها ومن ثم طلب قائد الفرقة العسكرية من المشير وضع أكاليل من الزهور علي ضريح الجندي المجهول حيث عزف نشيد السلام الوطني يصاحبه رفع العلم التشادي.

وقد شهد العرض العسكري عروضا مميزة ضمت كل الفرق العسكرية التابعة للقيادة العليا المنضوية تحت رجال قواتنا المسلحة الوطنية التشادية بدأ بالقوات الجوية حيث الطيران الحربي ومن ثم الفرقة العسكرية الموسيقية عقب ذلك القوات البرية الدرك الوطني، قوات أمن مؤسسات الدولة، القوات الخاصة والمفرزة المتكاملة للأمن الوطني، الشرطة الوطنية، قوات التدخل السريع، قوات حرس الحدود، البدو والرحل، قوات أمن الجمارك ومكافحة التهريب، قوات حماية الغابات، الشرطة البلدية، قوات المدرسة الوطنية للضباط ، إضافة إلى المحاربين القدامى.

عقب مرور المحاربين القدامى إختتم المشير إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رئيس الحكومة رأس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة التشادية حفل العرض العسكري للعيد الثلاثين ليوم الحرية والديمقراطية.


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