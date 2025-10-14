Alwihda Info
TCHAD

Tchad : comment rejoindre la plateforme de l’emploi avec l’ONAPE ?


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 14 Octobre 2025



Le message s’adresse aux entreprises qui recherchent des profils compétents et motivés.

Cela dit, il est question de s’inscrire dès maintenant sur www.onape.td et de publier directement les offres d’emploi pour accéder à un large vivier de jeunes talents tchadiens.

Aux jeunes demandeurs d’emploi qui cherchent une opportunité professionnelle, il est demandé de créer votre compte sur le site de l’ONAPE, et de saisir les offres qui vous correspondent en quelques clics.

Ensemble, connectons les talents aux opportunités et construisons un marché de l’emploi plus dynamique au Tchad.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
