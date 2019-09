Tchad : comment rejoindre le chapitre national pour porter la voix des africains à l'UA

La vice-présidente du Conseil économique, social et culturel de l’Union Africaine (ECOSOCC-UA), présidente de l'ONG Nirvana, Amalkher Djibrine Souleymane, a organisée la semaine dernière une conférence de presse à N'Djamena pour préciser les modalités d'adhésion à l'ECOSOCC de l'UA et s'expliquer sur la volonté de l'organe de vouloir impliquer les structures sociales et professionnelles pour la mise sur pied d'un bureau au Tchad.



Elle a rappelé la mission de l'ECOSOCC qui vise à rapprocher les cultures continentales. Le but de la création de l'ECOSOCC est de constituer un pont entre l'UA et la population du continent en ramenant touts les informations et en popularisant les programmes et politiques de l'UA à la population pour qu'elle comprenne comment fonctionne l'institution continentale. L'organe vise également à faire remonter les doléances et les contributions de la population auprès des instances dirigeants de l'UA afin de mieux orienter les décisions.



Depuis, 2017, le Tchad est membre de l'assemblée générale de l'ECOSOCC. Par la suite, il est également devenu membre du bureau exécutif au niveau continental.



"Il y a 3 semaines, nous avons organisé une grande séance sensibilisation aux acteurs sociaux professionnelle pour leur présenter d'abord l'ECOSOCC et ensuite leur donner les différentes conditions d'adhésion au niveau du chapitre national", a indiqué Amalkher Djibrine Souleymane.



Pour appartenir au chapitre national d'ECOSOCC, il est important d'être une organisation (de la société civile ou évoluant dans le cadre professionnel) enregistrée avec une autorisation de fonctionner et disposer le rapport d'audit des trois dernières années. Une assemblée constitutive statuera sur la recevabilité des demandes et mettra en place un bureau pour le Tchad.



"Depuis la création de l'UA, il y a une grande distance entre la population africaine et la structure continentale qui prend les décisions les plus importantes pour notre continent", a précisé Amalkher Djibrine Souleymane, justifiant les avancées ayant abouties à l'adoption des statuts de l'ECOSOCC en 2002.



Plutôt que de se contenter de quelques représentativités au niveau continental, les chefs d'Etat africains ont décidé en 2004 de permettre la mise en place de chapitre au niveau national.



Selon les explications d'Amalkher Djibrine Souleymane, "chaque structure qui souhaite porter sa voix au niveau continental, il y a une porte qui est le chapitre national. C'est à travers celui-ci que dix avis consultatif seront développés chaque fin d'années. Dix groupes techniques vont travailler dans chaque pays. Ces dix avis consultatifs vont remonter au niveau continental et seront consolidés en avis consultatif unique continental. Il sera présenté lors de la session ordinaire des chefs d'Etat de l'UA. Avant que les décisions ne soient prises, on écoute l'ECOSOCC, tout comme les autres organes".



La structuration de l'ECOSOCC à travers des chapitres nationaux dans les pays du continent permettra d'assurer une meilleure "représentativité" et une "union des peuples" pour prendre en compte les doléances et les porter au plus haut niveau.



L'ECOSOCC joue un rôle autant en amont qu'en aval car elle sera chargée du suivi de l'exécution des décisions prises dans le cadre social et professionnel dans chaque pays à travers les chapitres nationaux, afin de "savoir si la décision a été prise juste pour faire plaisir ou si elle est complètement entrain d'être mise en oeuvre".



L'appel à candidatures est toujours ouvert.