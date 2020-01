TCHAD Tchad : comment va être financée la couverture santé universelle ?

Le premier volet de la couverture santé universelle (CSU) pourrait voir le jour dès cette année au Tchad, afin de prendre en charge les personnes les plus démunies. Si les textes d'application sont toujours en cours de finalisation, la Loi de finances portant budget de l'Etat pour l'année 2020 "affecte déjà les produits de taxes spécifiques à savoir les cigares, les vins, les liqueurs, les bières, les recettes des jeux de hasard et des emballages non récupérables au financement de cette CSU", a indiqué lundi le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin.



"Cette couverture va avoir d'autres sources de financement évidemment, quand les textes d'application auront été finalisés. Cette couverture vise à protéger les plus démunis, les plus faibles, ceux qui ne cotisent pas, n'ont pas de revenus, à pouvoir bénéficier d'un minimum de couverture sanitaire. C'est un peu la solidarité nationale entre tous les tchadiens", selon le ministre des Finances et du Budget.



L'année dernière, le ministère de la Santé publique a appelé les acteurs de la santé, notamment les délégations provinciales, à réfléchir de façon concertée, aux modalités de mise en oeuvre de la couverture santé universelle.



Fin juin 2019, dans un courrier adressé au ministère de la Santé publique, le président de la République a demandé "à ce qu'il y ait les possibilités financières dans le budget pour prendre en charge les personnes démunies" dès 2020.

Améliorer les conditions de vie



L'Assemblée nationale a



L’instauration de la Couverture Santé Universelle (CSU) au Tchad vise à améliorer les conditions de vie des populations en facilitant l’accès des tchadiens à un minimum de soins de santé de qualité.



Elle vise l’accès de toutes les populations à un paquet de soins de base, et entend contribuer à la diminution de la part de paiement direct dans le financement de santé, protéger la population contre le risque de basculer dans la pauvreté, et orienter l’effort fiscal vers les personnes pauvres, tout en permettant à ceux qui ont une capacité financière de contribuer au financement de la santé universelle.



Au Tchad, les droits à la santé et à la sécurité sociale sont inscrits dans la constitution de 2018. Le pays à l’instar des pays en développement est confronté à des défis sanitaires majeurs.



L’Organisation mondiale de la santé a exhorté les pays africains à accélérer la réalisation de la couverture santé universelle qui est essentielle pour réduire le fardeau croissant des maladies transmissibles et non transmissibles sur le continent. S’inscrivant dans cette dynamique, le Tchad s’est engagé dans un processus de mise en place des jalons de la couverture santé universelle.



Un pillier pour la protection sociale



La couverture santé universelle permet de La couverture santé universelle permet de faire face à d’importants défis sanitaires , notamment le lourd fardeau des maladies transmissibles et non transmissibles, les taux élevés de mortalité maternelle et infantile, la pénurie des ressources humaines pour la santé, la circulation des faux médicaments et les épidémies récurrentes avec des conséquences désastreuses sur les populations. Un contexte économique difficile



Le Tchad a finalisé le 3 septembre 2015 son plan stratégique national de couverture sanitaire universelle. L'approche globale de la CSU est basée sur la vision que la population ait accès à des services de santé de qualité, en évitant de placer l’individu et sa famille dans une situation financièrement difficile, mais aussi de protéger la population contre les risques ayant une incidence sur sa santé. Une attention toute particulière est mise pour la population la plus défavorisée dans un esprit d’équité et de solidarité.



Malgré les mesures de gratuité et les quelques mécanismes de mutuelles de santé, le paiement direct impacte encore trop les populations, notamment les plus défavorisées.



Le contexte économique est difficile, laissant peu de place pour des financements additionnels. Toutefois, le gouvernement a assuré qu'il fera tout pour préserver et rendre disponible les ressources budgétaires pour la couverture sanitaire universelle.



La couverture sanitaire universelle vise à apporter une réponse holistique aux problèmes de protection en matière de santé pour toute la population. "L’accent est mis sur l’équité et la solidarité : il est jugé intolérable que des pans entiers de la société n’aient pas accès à un socle de services de santé de base", relève le document stratégique sur la couverture sanitaire universelle au Tchad.





