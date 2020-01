Tchad : concert géant et feux d'artifice pour la clôture du Festival Dary

VIDEO. Ambiance exceptionnelle à la Place de la nation de N'Djamena ce samedi soir pour le concert géant marquant la clôture de la deuxième édition du Festival Dary. Des milliers de citoyens sont réunis pour profiter des prestations musicales et des feux d'artifices.



Vers 20 heures, le président de la République Idriss Déby, accompagné de la Première Dame Hinda Déby, a fait une brève apparition surprise sur scène. Il a prononcé un discours d'unité et de brassage entre les tchadiens.



Plusieurs artistes sont présents au concert : Talal Alsata, Baton Magic, Bad Beach Man, Abbana Blmasia, Tony Iverse, Cach Cach et Abba Ngol.