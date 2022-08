Tchad : concours d'entrée à l'École des agents sanitaires et sociaux à Ati

L'École privée de formation professionnelle des agents sanitaires et sociaux, a lancé le 22 août le concours d'entrée aux candidats d'Ati.



La composition a eu lieu au lycée Acyl Ahmat Akhabach. Le concours permettra d’aboutir à la première promotion de l'École dans la province. Au total, 92 candidats (es) francophones comme arabophones, ont composé le concours d'entrée. Les filières choisies sont : arts, IDE, sages-femmes diplômés d'État et ACC.



Pour le représentant du directeur de l'École, Ali Mahamat Oumar, « choisir le métier de la santé humaine n'est pas chose facile ». Il appelle les candidats à travailler dans la sérénité et le calme, pour une bonne réussite.



En donnant le coup d'envoi, le délégué sanitaire Dr Foksia Elie s'est réjoui de la formation des agents sanitaires dans la province. Il a relevé que le Batha n'avait pas une École professionnelle en matière de santé.



Selon Foksia Elie, les besoins en matière de santé sont énormes dans la province. Il remercie les initiateurs de l'École pour leur contribution à l'amélioration des indicateurs de santé.