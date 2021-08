MUSIQUE Tchad : confiant, Browning poursuit le rêve de conquérir la scène musicale

Alwihda Info | Par Guillaume Djerané - 23 Août 2021

Du rap à l’afrobeat dance hall, chanté en arabe tchadien, en français et en ngambaye, Nadjitambaye julien Takob alias le "Browning T" a reçu le coup de foudre avec la musique depuis le bas âge.

« Entre la musique et moi, c’est une histoire de love », déclare-t-il. Petit à petit, browning participe au festival banlieusard 2017 en repartant avec le 3e prix du meilleur talent. L’on note également sa prestation au festival Daari en 2018. Aussi, il se présente en 2019 au concours en ligne de la maison de production camerounaise EKIE BUZZER dans la discipline du freestyle où il sort lauréat du prix freestyle.



Ensuite, Browning T a fait un grand concert le 16juillet 2021 à l’Institut français du Tchad. Le projet d'avenir de browning T est de finaliser un clip le 7 septembre 2021 en collaboration avec l’artiste MBH la Bombe. Tout en poursuivant sa passion, il nourrit ses ambitions de devenir le n° 1 dans sa catégorie, comme le clame-t-il souvent, "numba one".



« Dieu merci beaucoup de gens aiment mes compositions et cela m’inspire de plus en plus. Qui aurait cru que j’arriverai là ? Alors que j’ai juste commencé avec un premier titre "offensif" en 2014 » lance modestement l’artiste. C’est en partant de la mélodie en famille qu’il grandit sous le rythme des chants religieux. D’un père balafoniste religieux, il est par la suite devenu plus proche de ses ainés du groupe NYE WAID qu’il considère comme ses parrains, et plus particulièrement Brassal le chanteur.



« Avec un entourage pareil, J’ai vite compris le langage de la mélodie. En plus j’ai eu la chance de chanter à la chorale à l’église ». Les débuts de la musique de browning T se sont manifestés dès ses envies de vouloir interpréter. Les chansons congolaises étaient les préférées : « à l’époque, J’aimais interpréter Jean Baptiste Mpiana dans le titre Toujours Humble. Je captais la radio dans l’espoir d’écouter cette chanson ».



Aujourd’hui, Browning T totalise approximativement 70.000 vues sur YouTube. Cependant, il recommande à ses supporteurs de streamer les produits tchadiens.





