Tchad : conflits autour de l’entretien des toits de maisons en période de pluies

A Ndjamena, la capitale tchadienne, en cette période de pluies, les conflits se multiplient autour des questions sur les droits des locataires et la responsabilité des bailleurs. Certains locataires se voient expulsés de la maison à force de demander la réparation des toits, où il y a fuite d’eau. Kemnelem Viviane, est l’une des victimes de la situation.



C’est sous un bruit profond et sourd, accompagné de pluies intenses que Kemnelem Viviane, une jeune maman âgée d’une trentaine d’années, vivant à Moursal dans le 6ème arrondissement, a perdu le sommeil jusqu’au petit matin à cause des infiltrations d’eau dans sa chambre.



Elle est contrainte d’attacher son enfant aux dos, pendant que le reste de la famille s’active à contenir les eaux de pluie à l’aide des sceaux. À la suite des fuites d'eau sur les toits de sa maison, une partie de son espace de vie se transforme en un véritable marécage, et ses meubles sont endommagés. A cela s’ajoutent les moisissures, les détériorations des murs et des plafonds.



On dirait des "salives" qui coulent sur les toits. A seulement deux grosses pluies, la situation est critique. Kemnelem Viviane ne sait à quel Saint se vouer, face au silence de son bailleur.



« Je suis venue dans cette maison pendant la saison sèche, je ne savais pas que j’allais vivre ce calvaire que je traverse en ce moment. Toute ma chambre est inondée, et le bailleur ne lève pas un seul doigt pour remédier à cette situation. Quand je lui en parle, il en fait tout un problème », relate la jeune dame. Interrogés sur la responsabilité de réparation des toits, certains bailleurs soutiennent qu’il revient aux locataires de gérer les petits soucis de la maison.



D’autres en revanche estiment que, c’est de leur responsabilité de solutionner tous les problèmes de location, y compris les fuites d’eau sur les toits des maisons. Quant à Djikoloum Cédric, l’un des bailleurs, la responsabilité est partagée.



« C’est vrai que les locataires ont des devoirs envers nous, mais la résolution de certaines situations est de notre responsabilité. Nous devrons mettre à l’aise ceux qui vivent chez nous, afin qu’ils se sentent obligés de respecter leur engagement. Mais si un locataire a la possibilité d’aider un bailleur dans l’entretien de la maison, pourquoi ne pas le faire ? Les deux sont appelés à s’entraider et à se comprendre. Cela ne sert à rien d’engager des bras de fer », affirme-t-il.



Pour Koulnodji Steven, juriste tchadien, même si chacun a des obligations vis-à-vis de l’autre, « le bailleur est le seul responsable de la réparation des fuites de toiture, car la loi est claire sur la répartition des frais locatifs entre le propriétaire et le locataire ». Il ajoute que, si le propriétaire refuse de faire les réparations nécessaires, le locataire peut engager des démarches légales pour faire valoir ses droits.



En effet, les conflits autour des fuites d’eau sur les toits des maisons mettent en lumière les défis auxquels sont confrontés de nombreux locataires avec leurs bailleurs qui tentent d’exercer leurs droits, mais qui se voient souvent obligés de quitter les lieux. A ces conflits, s’ajoutent également la cherté des locations qui ne laisse pas indifférente la population tchadienne.