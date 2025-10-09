Tchad : contraception à long terme et fertilité féminine, un danger ou soulagement ?

Des témoignages de professionnels de santé alimentent l'inquiétude populaire, créant un climat de méfiance autour de pratiques pourtant largement recommandées pour la planification familiale.



Un infirmier, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat pour préserver la confidentialité médicale, a partagé une expérience troublante qui résonne avec les craintes de nombreuses femmes. « Une femme a utilisé le contraceptif pendant trois ans. Maintenant qu'elle veut avoir un enfant, ce n'est pas possible.



Dans un mois, elle voit trois fois sa menstruation », confie-t-il, soulignant la difficulté de la patiente à retrouver un cycle régulier et à concevoir. Ce cas, bien qu’isolé dans le témoignage, illustre la perception qu'une utilisation prolongée de la contraception pourrait endommager la fertilité. L'infirmier ajoute que certaines femmes sont « victimes de leur comportement du fait que certaines pratiques ne sont pas étudiées avant usage ».



Entre pressions sociales et croyances non fondées

Le professionnel de santé pointe également du doigt les motivations des femmes, souvent basées sur des arguments qu'elle qualifie de « non fondés » : « Quand tu accouches beaucoup l'homme va t'abandonner pour prendre une autre femme. » « Il faut se préserver pour être toujours jeune. »« Faire espacement de naissance prolongé. » Ces raisons révèlent des pressions sociales et des désirs de préservation personnelle ou esthétique qui, selon l'infirmier, peuvent conduire à une utilisation non-informée ou excessive de la contraception.



Ce que dit la science : le retour à la fertilité est-il retardé ?

Le désarroi observé par le personnel de santé soulève une question cruciale : la contraception à long terme cause-t-elle la stérilité permanente ? Les études scientifiques internationales et les grandes organisations de santé, dont l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), sont catégoriques : la contraception hormonale, y compris les pilules, les implants ou les stérilets hormonaux, ne rend pas stérile à long terme.



Cependant, il est important de nuancer

Délai de retour à la fertilité : Si la fertilité est généralement rétablie quelques mois après l'arrêt de la contraception, ce délai peut être plus long pour certaines méthodes, notamment pour les injectables parfois jusqu'à un an ou plus. Le corps a besoin de temps pour relancer ses cycles naturels.



Masquage de troubles préexistants : Dans certains cas, les hormones contraceptives masquent des problèmes de fertilité préexistants, tels qu'un cycle naturellement irrégulier, des troubles hormonaux ou une diminution de la réserve ovarienne liée à l'âge. Lorsque la contraception est arrêtée, ces problèmes se manifestent, donnant l'impression que le contraceptif est la cause de la difficulté à concevoir.



Irrégularités des règles : Le cas de la femme mentionné par l'infirmier, avec des menstruations fréquentes et irrégulières après l'arrêt, est un effet secondaire connu : il s'agit d'une période d'ajustement du cycle qui ne signifie pas nécessairement une stérilité permanente.



L'urgence d'une information éclairée

À N'Djamena, où l'accès à l'information médicale complète peut être limité, l'enjeu principal réside dans l'éducation et le conseil personnalisé. Les professionnels de la santé doivent insister sur le fait que la majorité des femmes retrouvent une fertilité normale.



Il est impératif que les femmes soient informées, non seulement de l'efficacité contraceptive, mais aussi des possibles délais de retour à la fertilité après l'arrêt, et qu'elles bénéficient d'un suivi médical pour écarter tout autre problème de santé sous-jacent en cas de difficultés à concevoir.