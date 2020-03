TCHAD Tchad - coronavirus : les commerçants invités à respecter les prix

Cet arrêté fixant les prix des denrées alimentaires avait été proposé par la Chambre de commerce, de concert avec les opérateurs économiques tchadiens. Il visait à réduire les prix des denrées de première nécessité pour permettre aux consommateurs d'en bénéficier à un prix abordable.



Face à la pandémie du coronavirus, le risque d'une flambée des prix dans les marchés est redouté par les citoyens.



Le Cameroun rassure



Les autorités camerounaises ont donné jeudi des instructions pour que les échanges commerciaux avec les pays de la CEMAC dont le Tchad se poursuivent, "sans préjudice du contrôle sanitaire des conducteurs".



Le ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet a salué la décision du Cameroun. "C'est une préoccupation légitime pour le Tchad, pour sa population et pour les hautes autorités de la République. La décision a été prise. Nous saluons cette décision puisqu'il s'agit du problème de santé de nos populations. La santé tient l'économie en l'état", a-t-il dit.



D’après une récente étude de la Banque Africaine de Développement, publié en avril 2019, quelques 4.995 camions transitent chaque mois sur le corridor Douala-Ndjamena.



Les commerçants appelés à sensibiliser



