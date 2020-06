Tchad : coups de couteaux et veines coupées, il frôle la mort face à des bouviers

Djébarim Samédi, la vingtaine, habitant le village Bégeureu dans le canton Boro, sous-préfecture de Mbaïkoro, province du Logone Oriental, a été agressé dans son champ par quatre bouviers ce mardi.



Il a reçu plusieurs coups de poignards. Les veines de son bras droit sont coupées. Transporté à l’hôpital provincial de Moundou, Alwihda Info l’a rencontré.



"J’étais dans mon champ d’arachide entrain de labourer quand quatre bouviers ont surgi avec leurs troupeaux dans mon champ. J’ai aussitôt tenté de repousser les bœufs qui étaient déjà en train de dévaster mon champ. Les quatre bouviers ont repoussé les troupeaux vers moi afin qu’ils continuent à brouter mes plants d’arachide. J’ai recommencé à repousser les bœufs et subitement, l’un des quatre bouviers a sorti son couteau et m’a menacé avec", explique la victime.



"J’ai récupéré le couteau. il a sorti un deuxième couteau que j’ai encore récupéré. C’est ainsi que les trois autres sont venus à sa rescousse. Ils ont commencé à me poignarder sur plusieurs parties du corps. J’ai commencé à perdre beaucoup de sang et j’ai eu des vertiges", témoigne Djébarim Samédi.



"J’ai appelé un papa qui labourait non loin de champ. Il m’a transporté jusqu’à la maison. C’est là où j’ai tout expliqué. Quand les villageois sont revenus, les quatre bouviers avaient déjà pris fuite avec leurs troupeaux de bœufs. Ils ses sont lancés à leur poursuite mais j’ignore jusqu’à présent si ils ont été retrouvés", révèle le jeune homme.



Le gouverner de la province du Logone Occidental s'est rendu à l'hôpital pour rencontrer la victime.