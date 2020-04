Tchad - couvre-feu : L'UJT précise les dispositions spéciales pour la presse

Suite aux dernières mesures gouvernementales contre la propagation de la pandémie du Coronavirus, imposant un couvre-feu dans la plupart des provinces du pays, entre 19 heures et 6 heures, l’Union des Journalistes Tchadiens (UJT) informe toutes les rédactions qu’en collaboration avec les autorités en charge de la gestion de cette crise pandémique, des badges spéciaux seront bientôt mis à la disposition des journalistes et reporters afin de leur permettre de vaquer convenablement à leurs tâches. Mais d’ici là, les journalistes et reporters sont tenus de se munir de leurs cartes professionnelles et de leurs badges habituels pour se faire prévaloir.



Pour ce faire, toutes les rédactions sont encouragées à maintenir leur programme respectif habituel et d’œuvrer aux côtés du gouvernement pour barrer la route à la propagation du Covid-19 qui n’est plus un mirage mais une réalité mortelle qui menace l’humanité toute entière.



Par contre, l’UJT recommande aux forces de l’ordre chargées de surveiller l’application des mesures contre le Coronavirus de faire preuve de plus de diligence dans leur mission afin de ne pas entraver, dans le feu de l’action, les journalistes dans l’exécution de leur programme durant cette période du couvre-feu.



Tout en réitérant ses mots d’encouragement à tous les professionnels des médias dans ces durs moments, l’UJT leur rappelle de faire preuve de plus de vigilance dans la recherche de l’information pour éviter de s’exposer eux-mêmes, selon un communiqué du 3 avril 2020, signé par le Président de l’UJT, Abbas Mahamoud Tahir.