Tchad - couvre-feu : le directeur de la gendarmerie hausse le ton

Le directeur général de la Gendarmerie nationale, coordonateur de la commission sécurité Covid-19, Djontan Marcel Hoïnati, a réitéré samedi son appel à la population de N'Djamena et celle des provinces concernées par le couvre-feu à respecter scrupuleusement toutes les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie.



"Le couvre-feu commence de 19 heures à 6 heures du matin, et non de 21 heures à 6 heures selon les fausses rumeurs qui circulent", a-t-il dit.



Une mise en garde contre les "exactions inadmissibles sur la population"



Le coordonnateur "attire l'attention des agents de sécurité qui font la patrouille parallèlement à la coordination de sécurité et commettent des exactions inadmissibles sur la population d'arrêter immédiatement avec ces pratiques peu orthodoxes."



"Tout ceux qui seront pris en flagrant délit seront sévèrement sanctionnés", a précisé le directeur général de la Gendarmerie nationale, Djontan Marcel Hoïnati.