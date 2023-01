Tchad : création d'un comité de sélection des projets des jeunes pour l'Initiative 50 000 emplois

Le ministre de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Leadership entrepreneurial, Patalet Geo, a signé le 11 janvier 2023, l’arrêté n° 66 portant nomination des membres du comité de sélection des projets des jeunes, dans le cadre du « projet Initiative 50 000 emplois décents pour les jeunes au Tchad ».



Le comité a pour mission de définir les critères de sélection des projets, statuer sur les projets proposés par les jeunes promoteurs pour leur insertion économique et professionnelle.



Il s’agit d’analyser et sélectionner les projets susceptibles de création d'emplois, dresser et soumettre pour chaque session, un procès-verbal au ministre.



Le comité est présidé par le secrétaire général adjoint du ministère.