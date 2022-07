Tchad : création de nouveaux postes au ministère des Mines et de la Géologie

Par décret n°2227 du 21 juillet 2022, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au ministère des Mines et de la Géologie.



Inspection générale

Inspecteur Général: Monsieur MAHAMAT ADEF ADAM, nouveau poste;



Inspection aux Mines et à la Géologie

Inspecteur Technique: Monsieur KAGONBE TAOUROU, nouveau poste



Inspection Technique des Affaires Administratives, Financières et du Matériel

Inspecteur Technique: Monsieur MAHAMAT SALEH SENOUSSI, nouveau poste.