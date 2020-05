TCHAD Tchad : crise de l'eau, le gouverneur du Ouaddaï fait une descente à Bithéa

Alwihda Info | Par Abba Issa - 15 Mai 2020





Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Brahim Seid Mahamat, a visité vendredi matin le centre de production d'eau de Bithéa, situé à environ 37 km au sud d'Abéché, dans le département d'Abougoudam. Il était accompagné du délégué à l'environnement et à l'eau, Abbas Abdelkrim Badour, du maire de la ville d'Abéché, Mahamat Ahmad Saleh Adam et du représentant de la société Abou Simbil, Abdelmounin Ahmad Idriss.



Le centre de pompage alimente la ville d'Abéché et ses environs. Il est composé d'un centre de captage, d'une station de pompage et d'une centrale thermique. Actuellement, cinq forages fonctionnels équipés d'éléctropompes sont en mesure de produire 400m2 par heure. Au niveau de la centrale thermique, il y a cinq groupes électrogènes (deux de puissance de 810 Kva chacun, un de puissance de 570 Kva, un de 310 Kva et deux de 330 Kva).

Cette visite du gouverneur au centre de production d'eau de Bithéa intervient au moment où la ville connait un véritable problème de manque d'eau.



Occasion pour le chef du centre de Bithéa, Alio Ive, de présenter les installations de pompage d'eau de Bithéa. Il explique que ce centre a été construit en 1994 par les allemands et éprouve d'énormes difficultés ces derniers temps pour satisfaire les besoins de la population en eau potable.

La vétusté des pompes



Selon lui, certaines pompes sont vétustes et datent de plus de dix ans, tandis que d'autres sont neuves mais ne débitent pas assez. "Pour transporter l'eau de la bache de 270 m2/H, ces cinq pompes assurent en ce moment 230 m2/H. On ne peut pas faire fonctionner tout nos forages parce que les cinq forages donnent 400 m2/H et au niveau de la station, les pompes de reprise ne refoulent que 230 m2/H", a-t-il dit.



Des nouvelles pompes sont en route pour renforcer les installations hydrauliques. La société Abou Simbil va installer cinq pompes pour renforcer les capacités du centre de pompage, en plus du don d'une centrale solaire photovoltaïque de 1276 panneaux solaires qui est en cours d'installation. Il s'agit de dons de Abdelhak Abdelrahim, PDG de la société Abou Simbil.



Les nouvelles pompes vont contribuer à renforcer la production journalière qui était auparavant de 6000 m2, contre 5520 m2 aujourd'hui.

Usage de l'eau : un manque de rationalité



D'après le chef du centre de Bithéa, la mesure de gratuité de l'eau a engendré davantage de difficultés car certains citoyens ne font pas une utilisation rationnelle. "Comme c'est l'État qui paye, ils pensent qu'ils peuvent dépenser comme ils veulent", a-t-il déploré.



Le gouverneur Brahim Seid Mahamat a relevé que cette descente sur le terrain lui a permis de toucher du doigt les réalités afin d'apporter des solutions pour permettre à la population de s'approvisionner en eau potable dans un proche avenir.

Il a donné des instructions aux techniciens pour déployer plus d'efforts afin de pallier à cette situation, en cette période de canicule.



Le gouverneur et sa délégation ont visité les forages et les chantiers d'installation des panneaux solaires.



Selon le responsable technique Nanguerdoh Samuel, ce réseau à centrale solaire constituera un soulagement pour le personnel de la société tchadienne des eaux. Il mettra fin aux problèmes électriques et de carburant.





