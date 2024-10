TCHAD Tchad : crise humanitaire et sanitaire préoccupante à l’Est du pays

C’est ce qui ressort de l’édition 52 du Rapport bimensuel de la crise humanitaire et sanitaire à l’Est du Tchad, liée à l’afflux des réfugiés et des retournés, suite au conflit soudanais. Il a été rendu public, pour la période allant du 26 août au 09 septembre 2024.

C’est une publication qui a été supervisée par le ministère de la Sante publique et de la Prévention du Tchad, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et des partenaires contributeurs comme l’UNHCR et MSF.



Points saillants

Le Tchad est le pays africain le plus touché par le conflit armé au Soudan, avec 45,3 % des réfugiés soudanais accueillis à ce jour.

• Pour la période allant du 25 août au 08 septembre 2024, 8 414 nouveaux réfugiés ont été enregistrés dans les 4 provinces de l’Est en crise, soit un total de 640 593 réfugiés soudanais recensés et 213 339 retournés Tchadiens, depuis le début du conflit au Soudan.

• Les réfugiés et retournés sont répartis dans les provinces du Ouaddaï, Sila, Wadi-Fira et Ennedi Est.

• 7 291 blessés ont été enregistrés au total dont aucun nouveau cas lors de cette période, pris en charge avec l’appui de MSF-F, PUI, CICR et l’équipe internationale d'urgence déployée par l'OMS

• 519 décès ont été enregistrés au total dont 212 (41,1%) enfants malnutris, 42 décès maternels, 26 parmi les blessés, 99 autres décès et 137 personnes décédées à la suite des inondations.

• Pour la période allant janvier à juillet 2024, les couvertures vaccinales de Penta3 : 115,1 % et de Var1 : 101,5 % dans les provinces en crise. • Pour la période allant du 25/08 au 09/09/2024, 01 cas confirmés de rougeole et aucun de fièvre jaune cas confirmés hépatite E, de PFA, de dengue, de méningite, et de choléra n’ont été enregistrés dans les provinces de l’Est en crise.



Situation humanitaire

Depuis le déclenchement des affrontements armés au Soudan le 15 avril 2023, les réfugiés soudanais et les retournés tchadiens du Darfour en fuite convergent vers plus de 32 points d’entrées frontaliers dans l’Est du Tchad à la recherche d’un abri. Les conflits ont déplacé plus d'un million de personnes dans les pays voisins, dont plus de 853 932 ont cherché refuge au Tchad avec des milliers de nouveaux arrivants chaque semaine. Environ 213 339 Tchadiens vivant au Soudan sont rentrés dans leur pays sans aucun moyen de subsistance. Ces réfugiés se trouvent dans de nombreux camps formels et informels dans quatre provinces à l’Est du Tchad (Ennedi Est, Ouaddaï, Sila et Wadi-Fira).



Ce conflit dévastateur s'accompagne également d'une faim extrême qui touche plus de 6,8 millions d'enfants et de femmes enceintes et allaitantes qui ont perdu leurs moyens de subsistance. Dans les camps, l'accès aux services de santé essentiels est difficile en raison des ressources humaines limitées et des médicaments. Cette situation humanitaire complexe est aggravée par les inondations et aussi des épidémies de varicelle, de fièvre jaune, de rougeole dans les provinces touchées et par des gastroentérites aigues et de suspicions de dengue et de choléra.



Situation sanitaire

Suite à l’afflux massif des réfugiés, le Tchad est confronté à des nombreuses menaces de santé publique. Il est de ce fait important de souligner que les menaces épidémiques seront de plus en plus observées dans ce contexte exacerbé par la crise humanitaire. En effet, forcées d’abandonner leurs biens et villages, les populations déplacées se retrouvent dans des zones hostiles, ce qui les rend vulnérables et favorise le développement des maladies jadis maitrisées et d’autres maladies émergentes.



Rougeole : Depuis le début de l’année 2024, 7 416 cas suspects de rougeole dont 27 décès ont été enregistrés dans les districts sanitaires de Moissala, Guelo, Donomanga, Kouloudia, Arada, Adre , N’Djamena Centre, N’djamena Est; Gagal, Gore, N’Djamena Nord, Gagal, Amtiman, Pala, Kouno, Massakory, Koukou Angarana.

Entre la SE01 et la SE36 de l’année 2024, 499 cas suspects ont été enregistrés dans les provinces de l’Est en crise dont aucun décès notifié. Il faut noter que 1 330 cas suspects ont été enregistrés depuis le début de la crise pour 169 cas confirmés dont trois (03) décès enregistrés dans le district de santé de Koukou Angarana dans la province du Sila. 25 districts de santé ont atteint le seuil épidémique dans les provinces de l’Est en crise depuis le mois d’Avril 2023.



Dengue : Sur le plan national du 03/08/2023 à la SE06 de l’année 2024, 12 districts sanitaires de quatre provinces touchées ont enregistré 2 482 cas suspects et 63 cas confirmés avec 01 décès enregistré au district sanitaire de N’Djamena Sud. Lors de la SE06 2024 aucun nouveau cas n’a été confirmé dans les provinces en crise. Depuis le début de l’épidémie de 51 cas confirmés ont été enregistré dans les provinces du (Ouaddaï, Wadi Fira et Sila Ennedi Est). Aucun décès n’a été notifié dans les quatre provinces affectées par la crise.



Hépatite E : A la date du 08/09/2024, un total de 3 455 cas suspects dont 177 cas confirmés pour 11 décèsnsoit un taux de létalité de 0,4% a été rapporté dans 11 camps et site de réfugiés répartis dans 07 districts sanitaires de la province du Ouaddaï, du Sila, Wadi- Fira et d’Ennedi Est. De tous les cas rapportés, nous avons (46,4%) des femmes et (53,6%) hommes. 52 cas chez les femmes enceintes ont été enregistrés dont 5 décès.



Fièvre Jaune : Un total de 924 cas suspects de fièvre jaune dont 05 décès ont été notifiés sur le plan national de la S01 à la SE36_2024. Pour la période allant du 26/08 au 08/09/2024, 41 cas suspects dont aucun décès a été enregistré sur le plan national. 249 cas suspects ont été enregistrés entre la SE01 et SE36_2024 dans les provinces de l’Est. Le dernier cas a été confirmé lors de la SE30/2024 dans le district sanitaire d’Adré dans la province du Ouaddaï.



PFA : Sur le plan national de la SE01 à la SE36_2024, 685 cas de PFA notifiés. Lors de la période allant du 25/08 au 08/09/2024 dans les provinces en crise, 06 cas suspects ont été notifiés. Depuis le début de la crise à la SE36_2024, 280 cas suspects dont 11 cas confirmés de PFA ont été enregistré dans les provinces de l’Est en crise.





