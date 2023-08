Tchad : cultiver la culture du journalisme et de l'entrepreneuriat, une initiative prometteuse à Doba

La cérémonie s'est déroulée en présence de Ramat Makaila Hassan, coordonnateur de la HAMA des deux Logones. Après le mot de bienvenue du chef de quartier de Yeuldanem Djimaldongar Djimorbe, le responsable de Helloine Production de Moundou, l'initiateur de la formation, a expliqué que celle-ci vise à cultiver et valoriser la culture du journalisme tout en encourageant les jeunes à comprendre l'entrepreneuriat, comme préconisé par les plus hautes autorités du pays. Il a également souligné l'importance du traitement et de la qualité des informations pour une meilleure compréhension des auditeurs.



Lors du lancement officiel de la formation, Nodjigoto Séraphin, délégué provincial de la jeunesse, des sports, des loisirs et du leadership entrepreneurial, a salué l'initiative de Helloine Production. Selon lui, cette formation s'inscrit dans la politique gouvernementale en faveur de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Il a également assuré que les autorités locales garantissent la sécurité de l'organisation.



Pour assurer le succès de cette formation qui durera une semaine, Nodjigoto Séraphin a invité les participants à faire preuve de ponctualité, de réceptivité et, surtout, à poser des questions pour une meilleure compréhension. Cela permettra de capitaliser les acquis dans le domaine médiatique et de favoriser un environnement plus sain.