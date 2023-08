Tchad : dans la Tandjilé Est, campagne de vaccination contre le Covid-19

Une réunion de plaidoyer pour la campagne de vaccination contre le Covid-19 s’est déroulée ce 21 août 2023 dans la salle des réunions du département de la Tandjilé Est.



C’est le préfet intérimaire du département de la Tandjilé Est, Abdelziz Tchaklang Tokoma, par ailleurs président du comité de la mobilisation sociale, qui a officié ces assisses. La maladie à coronavirus, dite Covid-19, est une maladie infectieuse, respiratoire, et voire mortelle.



Malgré les performances de couverture vaccinale obtenue, la cible définie par le ministère de la Santé publique et de la Prévention sociale, n’est pas encore atteinte. Il reste 46% de la population, âgée au moins de 18, qui n’a reçu aucune dose du vaccin contre cette pandémie. C’est sous cet angle que cette réunion de plaidoyer a été orientée.



Prenant la parole, le représentant du médecin chef du district de Laï Béral Mathurin, a structuré les couches visées par cette vaccination au Covid-19.



Pour renchérir, la consultante de l’Organisation mondiale pour la santé de la province de la Tandjilé, Dr Demal Chantal et le chef de service de la vaccination à la délégation provinciale de la santé publique et de la prévention Djibrine Moussa, se sont relayés tour à tour, pour relever qu’administrer le vaccin n’est pas seulement une protection individuelle, mais une protection collective.



« On se protège et on protège notre entourage », ajoutent-ils. Clôturant cette réunion de mobilisation sociale dans le cadre de l’organisation de la vaccination anti Covid-19, le patron intérimaire du département de la Tandjile Est, Abdelaziz Tchaklang Tokoma, a souligné que la richesse numéro 1, c’est la santé, avant d’inviter les forces vives de son département à s’engager pour la réussite de cette campagne.



Cette campagne de vaccination, prévue du 22 au 28 août 2023, sera couplée au ratissage des enfants de 0 à 23 mois, et des femmes enceintes, pour les vaccins de routine. Pour la province de la Tandjilé, elle concerne les districts de Laï et de Kélo.