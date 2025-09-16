Alwihda Info
TCHAD

Tchad : dans la Tandjilé-Ouest, le conflit de Bayaka fait 6 blessés et des dizaines de cases incendiées


Alwihda Info | Par Mahamat Ouda Ousmane - 17 Septembre 2025



Un nouveau conflit a éclaté le lundi 15 septembre 2025 dans le canton de Bayaka, à peine deux semaines après la résolution d’un premier affrontement. Le bilan provisoire fait état de six blessés, dont quatre femmes, et environ une centaine de cases incendiées.

Selon des sources concordantes, l’incident serait survenu à la suite de la dévastation d’un champ de riz le dimanche 14 septembre, provoquant des tensions entre les communautés locales.

Le chef de canton, Weibigué Pircolossou Nathaniel, appelle la population au calme et assure que la situation est désormais sous contrôle : « Je demande à la population de revenir, le calme est revenu. » Le préfet du département de la Tandjilé-Ouest, colonel Ali Mahamat Sebey, accompagné des forces de l’ordre, s’est immédiatement rendu sur les lieux pour évaluer la situation, et coordonner la réponse sécuritaire.

Dans une brève déclaration, il a confirmé : « En dehors des blessés, environ 100 cases ont été incendiées. La situation est actuellement sous contrôle », et les coupables seront arrêtés et conduits devant les juridictions compétentes pour répondre de leurs actes.


