Tchad : dans le Borkou, visite du ministre de l’Elevage à Kossanga

Lors de la visite du ministre de l’Élevage et de sa délégation dans la localité de Kossanga, le délégué provincial de l’Élevage du Borkou a tenu à exprimer sa profonde reconnaissance pour cette démarche solidaire. « Votre présence dans cette zone reculée est un geste fort qui redonne espoir à toute notre communauté pastorale », a-t-il déclaré.



Le délégué a rappelé l’urgence de la situation : une eau contaminée, devenue impropre à la consommation, a entraîné la mort de plus d’une centaine de dromadaires et de petits ruminants. « Cette crise plonge de nombreuses familles dans la détresse, menaçant leur subsistance et leur mode de vie traditionnel ».



Les analyses effectuées sur les prélèvements d’eau ont révélé une forte conductivité, une salinité excessive et une contamination bactérienne, confirmant ainsi la dangerosité de cette eau pour le bétail et les humains. Face à cette tragédie, le délégué a lancé un appel pressant pour la construction d’un nouveau forage en urgence.



« Pour éviter des nouvelles pertes, nos éleveurs ont besoin de solutions durables, et vite ». Il a également salué la réactivité du ministre d’avoir instruit l’entrepreneur mandaté pour construire dans les plus brefs délais, un nouveau forage, afin de mettre fin à la pénurie d’eau potable qui a décimé des centaines de têtes de bétail.



Le délégué a enfin appelé à une synergie d’efforts entre le ministère, ses partenaires techniques et les éleveurs, pour trouver des solutions pérennes à cette crise qui menace la stabilité socio-économique de toute la province.