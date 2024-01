Tchad : dans le Kamen, le gouverneur lance la campagne de vaccination contre la peste bovine

Le gouverneur de la province du Kanem, le contrôleur général Issaka Hassane Jogoï a lancé officiellement ce jeudi 25 janvier 2024, la campagne de vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine et la peste des petits ruminants, au village Medi-Tchouloumi, localité située à six kilomètres à l'Est de Mao.



C'était en présence des autorités administratives, militaires, traditionnelles et civiles. Cette campagne de vaccination est organisée par le ministère de l'Élevage, avec l'appui du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS-2), et financé par la Banque mondiale.



L’objectif de la campagne de vaccination vise à lutter contre des maladies qui affectent gravement le bétail bovin et caprin. Le délégué provincial de l'Elevage et des Productions animales du Kanem, Djamal Ali Doud, a souligné l'importance de la vaccination pour les cheptels qui durera quatre mois, et au cours de laquelle, 950 000 têtes de petits ruminants et 200 000 de bovins, seront vaccinés au Kanem.



En lançant la campagne, le gouverneur du Kanem, le contrôleur général Issaka Hassane Jogoï, a remercié le gouvernement pour la mise à disposition de ces produits vétérinaires essentiels en vue de la sauvegarde du cheptel. Il a aussi souligné l'engagement du gouvernement, et de son partenaire, PRAPS2 Tchad, à éradiquer les maladies.



Enfin, il a appelé tous les acteurs à participer activement à la sensibilisation, pour assurer la vaccination de tous les animaux. « Tout éleveur qui tenterait de soustraire son bétail à cette campagne de vaccination sera confronté à la loi, car son refus pourrait entraîner la perte de plusieurs têtes de bétail », a conclu le gouverneur.