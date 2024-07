Tchad : dans le Moyen Chari, les instituteurs bilingues en instance d’intégration interpellent l’Etat

L’Association des instituteurs bilingues en instance d’intégration à la fonction publique de la province du Moyen-Chari a fait ce 15 juillet 2024 à Sarh, un point de presse. Cette rencontre avec les médias avait pour but de décliner les objectifs de ladite association, et de dénoncer les mauvais traitements subis par ses membres par certaines écoles privées et publiques.



Au cours de ce point de presse, le président l’Association des instituteurs bilingues en instance d’intégration à la fonction publique de la province du Moyen-Chari, Mallah Désiré, a souligné que cette association qui a été créée le 15 janvier 2015 à Sarh, a pour objectif principal de défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres, lutter pour l’intégration de ses membres à la fonction publique, et de revendiquer des meilleures conditions de travail pour ses membres.



« Pour atteindre nos objectifs, notre association se veut un cadre de dialogue et de concertation avec les autorités administratives et scolaires de la province du Moyen-Chari, et partant, avec ceux du pays », a précisé Mallah Désiré.



Il tient à informer les responsables des écoles primaires publiques, communautaires et privées, que désormais, les enseignants et enseignantes vacataires doivent être respectés, et doivent aussi bénéficier d’un bon traitement, et recevoir 15 000 ou 20 000 FCFA à la fin du mois.



« Trop, c’est trop, dès la rentrée scolaire prochaine, que les autorités prennent leur responsabilités », a déclaré le président l’Association des instituteurs bilingues en instance d’intégration à la fonction publique de la province du Moyen-Chari, Mallah Désiré.



Présent à ce point de presse, le secrétaire général du Syndicat des Enseignants du Tchad, section du Moyen-Chari, Madjianguee Nangassal. Ce dernier a salué l’engagement et le militantisme de cette association, et il trouve anormal que l’Etat tchadien forme des jeunes et ne les intègre pas à la fonction publique.