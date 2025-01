Tchad : dans le Ouaddaï, la ministre déléguée auprès du ministre des Finances évalue les projets

Mme Fatima Haram Asil, ministre déléguée auprès du ministre des Finances, chargée de l'Économie et du Plan, a entamé ce mercredi, une visite visant à superviser des projets, des programmes et à lancer des projets dans l'Est du pays.



A son arrivée dans la ville d'Abéché, elle a été accueillie par le gouverneur de la province du Ouaddaï, Bachar Ali Souleyman, accompagné de techniciens du ministère et de responsables des Agences des Nations-Unies.



Cette mission, qui se déroulera du 15 au 22 janvier 2025, comprend des visites dans les localités de Farchana, Adré, Tongori, Hajar Hadid, Arkoum, Wagaf, Iriba, Eredimi, Touloum, Tandou et Abéché. Le projet vise à évaluer les faits sur le terrain, et à soutenir et diffuser des projets stratégiques dans les provinces concernés (Ouaddaï, Wadifira de Fira et Sila).



Il s’agit d’un engagement fort en faveur des réfugiés et de la promotion du développement durable dans l’est du Tchad.