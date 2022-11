Tchad : dans les camps de sinistrés, des tailleurs à l'œuvre pour les tenues scolaires

Ouverte il y a une semaine, en commun accord avec le ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, à la suite des inondations, l'école primaire Alqualam Solidarité donne du sourire aux couturiers, enseignants et aux diplômés dans le domaine de santé.



Située au sud du camp des sinistrés d'inondations, non loin de la sortie sud de N'Djamena, l'école primaire Alqualam Solidarité s'organise pour accueillir les élèves. Des tailleurs, eux aussi sinistrés, sont embauchés pour confectionner les tenues de couleur bleue aux élèves. Ils sont une dizaine sur les machines de marque Buttery Tiger.



La causerie monte d'un cran. Dans un esprit de courtoisie envers les visiteurs, ils se partagent les tâches en journée, comme nous l'explique le chef de groupe : « comme vous le constatez, nous sommes recrutés par cette école pour coudre les tenues ». Les tâches journalières sont réparties comme suit : celui qui choisit de coudre uniquement les pantalons doit le faire toute la journée, et celui qui choisit les chemises doit coudre uniquement les chemises.



« On ne se mélangent pas. Nous avons l'obligation d'aller vite. Chacun a 10 habits à finir par jour. Une tenue complète confectionnée équivaut à 1500 FCFA. C'est mieux que rien », détaille le chef de groupe. L'école primaire Alqualam Solidarité compte 1224 élèves, Chaque élève doit avoir deux uniformes, ainsi donc, les couturiers n'ont pas de temps à perdre.



Après cette phase, ils entameront les tenues des élèves de la maternelle, car la grande section a un nombre important d'élèves. Il n'y a pas que les diplômes qui procurent un emploi, mais aussi le savoir-faire pratique.