Tchad : dans les lycées d'Ati, la sensibilisation s'accentue contre la Covid-19

Les pairs éducateurs du Centre de lecture et d’animation (CLAC) d'Ati, en partenariat avec l'UNICEF, ont organisé une journée de sensibilisation et de distribution de cache-nez, précisément dans les deux lycées d'Ati à savoir le lycée Acyl Ahmat Akhabache et le lycée moderne.



Dans ces établissements, l'équipe des pairs éducateurs a rencontré l'administration afin de s'enquérir de l'application des mesures barrières contre la Covid-19. Des cache-nez et des affiches ont été offerts aux élèves.



Prenant la parole, le président du CLAC, Brahim Abakar Atahir, n'a pas manqué de rappeler aux élèves de respecter les mesures barrières édictées par le Gouvernement.



Le proviseur du lycée Acyl Ahmat Akhabache, Nadjou Maley, a adressé ses remerciements pour ce geste. Il a assuré qu'il ira directement aux bénéficiaires.