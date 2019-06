Tchad : "de fortes complicités locales" au Lac avec les terroristes, estime Déby

Le chef de l'Etat tchadien Idriss Déby a dénoncé mardi, au Palais présidentiel, l'existence de "fortes complicités locales" avec Boko Haram, notamment dans la province du Lac. Il s'est exprimé en fin de matinée devant les leaders religieux lors de la présentation de ses voeux, après la prière de l'Aïd à la grande mosquée de N'Djamena.



"Je ne peux parler de la paix, de la concorde et de l’entente fraternelle sans évoquer la question non moins importante de la sécurité car l’ensemble de ces valeurs s’imbriquent et forment un tout intégré", a déclaré le président.



D'après lui, "la multiplication des attaques terroristes dans la région du Lac Tchad doit nous préoccuper à plus d’un titre car elle met en péril la quiétude et la sécurité, acquises au prix d’immenses sacrifices. Nous assistons présentement à une nouvelle forme d’attaque terroriste comme le prouve l’explosion d’une mine qui a récemment causé la mort de 4 soldats et d’un caméraman de la Télévision Nationale."



"Si les terroristes peuvent pénétrer dans les lignes intérieures de nos forces de défense et poser des mines, c’est qu’ils bénéficient assurément de fortes complicités locales. C’est pourquoi, j’en appelle à la prise de conscience patriotique des populations. Il faut dénoncer et dissuader, en toute responsabilité, tous ceux qui servent de relais aux terroristes", a-t-il ajouté.



Idriss Déby a appelé à "la vigilance permanente, surtout dans les lieux de culte et de rassemblement", estimant qu'il faut être "constamment sur le qui-vive pour éviter que les adeptes du mal ne s’infiltrent dans la masse pour commettre leurs ignobles forfaits".