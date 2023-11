Tchad : de l’indignation à l’action, Bertin mène un nettoyage exemplaire à l’IUSTA

Il a filmé la scène et l'a postée sur Facebook : « Bonsoir chers internautes, j'espère que vous allez bien. Je tiens à partager avec vous l'état lamentable des toilettes de notre institution universitaire à Abéché, fréquentées quotidiennement par les étudiants, tant hommes que femmes, ainsi que par quelques enseignants, qui ne s'en plaignent guère. En dépit de la présence d'une dizaine de techniciens de surface, la situation est regrettable. Indépendamment de ma propre situation, je considère que la santé est primordiale et qu'il est de ma responsabilité de me prémunir contre tout risque. »



Le vendredi matin, Bertin, bien que sans emploi, s'est rendu à l'université avec la ferme intention de nettoyer les douches. Il s'est procuré le matériel nécessaire, dont de l'eau de Javel, pour assainir les lieux. Mais il ne s'est pas arrêté là : il a également acheté 10 seaux, une paire de bottes et des sachets de détergent qu'il a donnés à la salle des délégués pour maintenir la propreté des toilettes à l'usage de tous.