Tchad : de nombreuses armes lourdes saisies par l'armée au Tibesti

Les forces de défense et de sécurité ont saisi de nombreuses armes de guerre lors de l'attaque par le mouvement CCMSR du poste de commandement du G5 Sahel de Kouri Bougoudi, au Tibesti, mercredi dernier.Au total, 14 véhicules équipés d'armes lourdes ont été récupérés par l'armée, selon le porte-parole de l'état-major général des armées, le colonel Azem Bermendoa Agouna.Plusieurs fusils d'assaut, des roquettes et des munitions ont été récupérés, notamment lors des ratissages.Vendredi, le ministre délégué à la Présidence en charge de la défense nationale, le général Mahamat Abali Salah, le chef d'état-major général des armées, le général Abakar Abdelkérim Daoud et plusieurs officiers ont inspecté le matériel saisi à Kouri Bougoudi.