Tchad : débat sur les droits humains et le genre par les femmes du Salamat

À l'occasion de la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne (SENAFET), une conférence-débat sur le genre et les droits humains, a été organisée le dimanche 3 mars 2024, au Centre de lecture et d'animation culturelle d'Am-Timan, dans le Salamat.



Cet événement a rassemblé des femmes et des cadres de la province, pour discuter et réfléchir ensemble. Noura Gamané Tatoumlé, directrice de la promotion et de la protection des droits de la femme, a souligné que l'égalité de genre ne se résume pas à une parité numérique entre hommes et femmes.



Elle a déclaré : « Elle implique la reconnaissance du droit de chaque individu à développer son potentiel personnel, et à faire des choix sans être contraint par des normes de genre préétablies. » La conférence a vu la participation de la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Petite enfance, Appoline Moudalbaye.



Selon elle, il est essentiel que les filles s'efforcent d'atteindre l'excellence, et de travailler aussi dur que les garçons. Plus de 150 jeunes ont assisté à cet événement, démontrant leur engagement envers l'égalité des genres. Leur participation active a enrichi les discussions, et a contribué à mettre en avant les défis qui restent à relever pour parvenir à une société plus inclusive et équitable.