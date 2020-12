Tchad : début d'enrôlement des agents du ministère de l’Education nationale

C’est depuis le 30 novembre 2020 que l’enrôlement des agents de l’Etat a commencé, au ministère de l’Education nationale et de la Promotion civique, avec les services centraux. Cinq équipes d’agents recenseurs sont mobilisées. Elles sont installées à la Direction nationale des examens et concours (DNEC). D’après le calendrier établi, elles consacreront trois jours aux services centraux, avant de se mettre à la disposition de la délégation et des inspections départementales de N’Djamena.



Ainsi donc, la journée du lundi 30 novembre 2020 a été consacrée à la DNEC. La Direction générale du ministère (DGM), l’Inspection Générale (IG), la Direction générale des enseignements et de la formation (DGEF) et la Direction générale de l’alphabétisation et de l’éducation inclusive (DGAEI), avec toutes leurs directions techniques, ont été programmées pour le mercredi 2 décembre 2020. La journée du jeudi 3 décembre sera consacrée quant à elle, à la Direction générale de la planification et des ressources (DGPR), à la Direction générale du bilinguisme et de la promotion civique (DGBPC) et leurs directions techniques. Les structures sous-tutelles, (CNC, APICED, CPRIT) sont également programmées pour la même journée.



Après cette première étape, les agents recenseurs entameront la suite de leur mission avec la Délégation provinciale de l’éducation nationale et les Inspections départementales de l’éducation nationale (IDEN) de N’Djamena. Pour éviter des perturbations de cours, les enseignants seront enrôlés par inspection départementale.



Les agents de l’Etat doivent se présenter munis de leur pièce d’identité (carte d’identité ou passeport), de l’arrêté d’intégration, de l’acte de titularisation, du premier certificat de prise de service, du dernier acte d’avancement, du dernier certificat de prise de service, du numéro de matricule et du numéro de téléphone.