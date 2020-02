Tchad : début des opérations d'enrôlement pour les titres sécurisés à Abéché

L'Agence nationale des titres sécurisés (ANATS) d'Abéché a entamé lundi matin les opérations d'enrôlement pour la délivrance des titres sécurisés.



Dans une note d'information, le chef de centre d'accueil des usagers d'Abéché, Brahim Mahamat Saleh Kaya, a demandé aux usagers, pour toute demande de passeport ordinaire et carte d'identité nationale, de se prémunir des pièces suivantes.



Il s'agit de :

- la quittance de paiement de la banque BBC, pour la carte ou le passeport ;

- le quitus d'enrôlement (obligatoire) disponible dans le centre d'accueil des usagers ;

- le formulaire de demande de passeport ou de carte d'identité nationale (obligatoire) disponible dans le centre d'accueil des usagers ;

- l'acte de naissance original (obligatoire) ;

- la carte d'identité (si disponible) ;

- le certificat de nationalité pour les personnes nées à l'étranger (obligatoire) ;

- l'extrait de registre avec le Numéro national d'identification (NNI) des parents pour les mineurs (obligatoire) ;

- la prise en charge du tuteur pour les jeunes femmes (âgées de moins de 40 ans) et les mineurs (obligatoire) ;

- les justificatifs de profession (carte d'étudiant valide, diplôme, registre de commerce, carte professionnelle valide, etc.) ;

- les pièces des témoins avec leurs NNI (obligatoire).



Il est demandé aux usagers, pour toute demande de passeport ordinaire et carte d'identité nationale, de se rapprocher de la Banque commerciale du Chari (BCC) de la ville d'Abéché pour le paiement des quittances.