Tchad : décès d'Elisabeth Kade, "une grande perte" déplore le chef de l'État

Le président de la République a présenté vendredi ses condoléances suite au décès de la diplomate Elisabeth Kade Ndilguem."J’ai appris avec tristesse le rappel à Dieu de Mme Kade Elisabeth, Ambassadrice du Tchad au Burkina. Le décès de cette femme de valeur qui a servi le pays si loyalement et avec tant de dignité est une grande perte", a déclaré Elisabeth Kade Ndilguem.Il adresse ses condoléances à sa famille et à tous ses proches.L'ambassadrice du Tchad au Burkina Faso, Elisabeth Kade Ndilguem, est décédée jeudi soir dans un hôpital à Ouagadougou. Elle avait été nommée à ce poste par décret du 4 octobre 2018.Avant cette nomination, elle a occupé en 2018 le poste de secrétaire d'État aux Affaires étrangères, à l'Intégration africaine et à la Coopération internationale dans le gouvernement tchadien.Le ministre de la Communication, Cherif Mahamat Zene a également présenté ses condoléances. "Le Tchad perd en elle un grand commis de l'État. Paix à son âme", a-t-il déclaré."Nous perdons une personnalité importante. Nos condoléances les plus attristées au chef de l'État, à sa famille et à ses proches", a réagi le ministre des Affaires étrangères Amine Abba Sidick.Le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki s'est dit attristé par son décès. "Une femme qui a un sens aigu de l'État", a-t-il dit.En août dernier, Elisabeth Kade Ndilguem avait été honorée par la communauté tchadienne au cours d'une cérémonie à Ouagadougou, avec la distinction de "Maman de la communauté des étudiants et des ressortissants tchadiens au Burkina Faso".