Burkina Faso : L'ambassadrice du Tchad et Dr. Djimet Adoum honorés par la diaspora

"L'on ne vient jamais aux pieds de sa maman sans repartir avec quelque chose. Cette jeunesse a quitté l'ambassade avec pleins de conseils de sa part, comme d'habitude", se félicite Hassan Mahamat Hachim.



L'ambassadrice Kadé Ndilguem Elisabeth a mis l'accent sur l'unité du Tchad et des Tchadiens, gage indispensable d'un développement. Émue par cette désignation des jeunes tchadiens, elle a exprimé toute sa gratuite. Elle les a également exhortés à respecter les lois du pays hôte et de continuer dans cet esprit de solidarité, de fraternité et de courage.



Mme. Kadé Ndilguem Elisabeth a préconisé aux filles de "prendre au sérieux les études et de se battre car la femme peut faire le même travail intellectuel que l'homme."



Dr. Djimet Adoum a demandé aux étudiants d'être de bons ambassadeurs du Tchad, de faire preuve de responsabilité et de laisser une bonne image derrière eux.