Tchad : décès d'un haut-cadre et ancien préfet

Nous apprenons ce jour, le décès des suites d’une longue maladie de Maide Hangatta dit « Maide Parisien », haut-cadre de l’administration, ancien préfet d’Abéché de Faya, digne représentant du clan Geyda.



C’était un homme apprécié de tous pour sa gentillesse, sa droiture et sa générosité. Il laissera son empreinte dans l’histoire du Tchad et dans le cœur des tchadiens. La rédaction d’Alwihda Info présente ses plus sincères condoléances à ses proches et à sa famille.



Puisse son âme reposer en paix et que la terre lui soit légère.