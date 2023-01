Tchad : décès de Acyl Mahamat, ancien directeur de l'ADETIC et frère de l'ex-première dame

Acyl Mahamat Acyl, ancien directeur général de l'Agence de développement des technologies de l'information et de la communication (ADETIC), est décédé le 22 janvier 2023 à Dakar, des suites d'une courte maladie.



La Fondation Grand Cœur a exprimé sa tristesse à la suite de l'annonce de la disparition de Acyl Mahamat Acyl, frère de l'ancien premier dame Hinda Deby Itno.



Elle a présenté ses sincères condoléances à sa famille et proches. Que Dieu leur donne la force et la patience pour affronter cette épreuve et qu'il accorde Sa miséricorde au défunt.