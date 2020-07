Tchad : décès de Mouli Seid, le ministère des Affaires étrangères rend hommage

Le ministère des Affaires étrangères a rendu hommage dimanche à l'ambassadeur Mouli Seid, décédé ce samedi 4 juillet 2020 à N’Djamena. Le porte-parole du ministère, Béchir Issa Hamidi, a fait part d'une "profonde tristesse."



"Grand commis de l’Etat doublé d’un sens politique élevé, feu Mouli Seid a été un serviteur dévoué et loyal de la République du Tchad. En tant que diplomate représentant du Tchad à l’extérieur, l’Ambassadeur du Tchad Mouli Seid a grandement contribué au renforcement et à la consolidation des relations du Tchad avec les pays-amis, partout où il a servi", explique le communiqué.



"Il fut notamment Ambassadeur du Tchad au Soudan, en République Centrafricaine, en Ethiopie et représentant auprès de l’OUA, et Ambassadeur du Tchad en Algérie. Avec son décès, le Tchad perd un de ses dignes représentants."



"En cette circonstance douloureuse, le ministre des Affaires étrangères, Chérif Mahamat Zene adresse, en son nom personnel et au nom de tout le personnel du Ministère, ses condoléances les plus émues et sa sincère compassion à la famille de l’Ambassadeur, ses collègues Ambassadeurs du Tchad et à ses amis. Qu’Allah le Miséricordieux accueille l’âme du disparu dans son paradis", ajoute le communiqué.