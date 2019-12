Tchad : décès du directeur de publication de N'Djamena Bi-hebdo, Jean Claude Nekim

Jean Claude Nekim, directeur de publication du journal N'Djamena Bi-hebdo est décédé samedi en France, à la suite d'une maladie.



Le journaliste a dirigé le journal N'Djamena Bi-hebdo pendant plus d'une dizaine d'années. Il était également engagé dans le milieu associatif pour l'émergence et le renforcement de la presse.



En septembre 2012, il avait été condamné par la justice tchadienne à un an de prison avec sursis et une amende d'un million de francs CFA (1500 euros), pour "diffamation", suscitant une mobilisation de la presse à travers "Le Journal des journaux" et des réactions à l'étranger, notamment de Reporters sans frontières.