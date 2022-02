Tchad : décès du médecin du PCMT, Dr. Abdelaziz Brahim, en Turquie

Dr. Abdel-aziz Brahim Abdelkerim, ancien directeur de santé à la Direction générale des services de sécurité et des institutions de l'État (DGSSIE) et actuel assistant et médecin du président du Conseil militaire de transition (CMT) est décédé ce 23 février en Turquie.



Le président du CMT, Mahamat Idriss Deby, a exprimé sa réelle consternation. "En cette circonstance douloureuse, je présente mes condoléances les plus attristées à sa famille et à ses proches, collègues et amis. Que la terre lui soit légère. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons", a déclaré le PCMT.