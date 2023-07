Tchad : découverte d'un homme mort avec deux balles à Kélo, peu après sa sortie de prison

Un tragique incident a eu lieu à Kélo, où un jeune homme inconnu a trouvé la mort. D'après les témoignages recueillis sur place, il s'agit d'un peul qui avait été libéré de la maison d'arrêt de Moundou plus tôt cette semaine. Malheureusement, aucune pièce d'identité n'a été trouvée sur lui pour faciliter son identification.



Les autorités locales ont transféré le corps à l'hôpital en vue de mener une enquête sur les circonstances de sa mort. Lors de l'examen du corps, deux balles ont été découvertes, laissant présager un possible homicide.



Selon les dernières nouvelles, les parents du défunt se trouvent à Sarh, rendant compliquée toute procédure d'identification. Pour l'instant, les autorités religieuses ont été sollicitées afin d'organiser ses funérailles en l'absence d'informations sur son identité.



L'enquête en cours permettra, espérons-le, d'élucider les circonstances de ce tragique événement et de rendre justice à la victime.