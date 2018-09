Tchad : décret de nomination

Par décret du chef de l’Etat, les personnalités dont les noms suivent sont désignées membres de la Haute autorité des médias et de l’audiovisuel (HAMA) :



Pour la Présidence de la République : Dieudonné Djonabaye et Ali Djibrine Ali ;



Pour l’Assemblée nationale : Abakar Ali Mahamat et Sadié Hassan Seïd ;



Pour la Cour suprême : Abdoulahi Adoum Attimer.